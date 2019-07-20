ГИБДД: растет аварийность с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет

В Госавтоинспекции России 19 июля состоялось совещание, где были подведены итоги работы инспекции за первое полугодие этого года.

В ведомстве назвали выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.

Решением проблемы назвали разделение потоков транспорта. Эти предложения представлены в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федеральном проекте "Безопасность дорожного движения", сообщает ТАСС.

В ГИБДД озвучили данные за первое полугодие 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожных аварий снизилось на 1,3 процента, число погибших снизилось на 5,4, а раненых — на 0,5 процента. Но в этом году растет аварийность с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет.