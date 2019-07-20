Долина царей в Саянских горах: какие сокровища обнаружили археологи

Археологи сделали новые открытия на месте раскопок в Долине царей в Туве. До кургана трудно добраться, и поэтому он до сих пор стоял нетронутым. Некрополь заложили еще в девятом веке до нашей эры — в эпоху скифов. Ученые нашли там оружие и золотые украшения.

Наша группа добралась в невероятно красивую и солнечную Долину царей, скрытую от всех плотным кольцом Саянских гор. Впереди на километры растянулись непроходимые речные топи. Кажется, сама природа противится человеку, охраняя тысячелетний покой в котловине.

Дожди и паводки размывают дорогу. Чтобы подобраться ближе, нужна серьезная техника. Теперь нас везет вездеход — в условиях южной Сибири незаменимый друг науки. Ведь есть за что побороться. Туннуг — крупнейший курган в Туве, безмолвный источник по истории сразу трех эпох — века железы, бронзы и средневековья.

"Мы сейчас стоим на огромном скифском кургане, сделанном из камня, глины и дерева. К югу от кургана находится огромное каменное поле, которое представляет собой могильник эпохи кокэльской культуры", — объясняет научный сотрудник Института материальной культуры Егор Блохин.

Международная экспедиция изучает уникальный уголок Тувы. Специалисты Российского географического общества и волонтеры буквально со всего мира вместе раскапывают и разбирают тунгусские тайны.

"Это достаточно богатое захоронение, — рассказывает археолог Александр Бурков. — Здесь похоронены двое мужчин-воинов; вот наконечники стрел, сами стрелы, конечно же, истлели. Рядом лежат несколько ножей".

С ювелирной точностью, сантиметр за сантиметром, археологи счищают культурный слой. В этом году в прямом смысле слова урожай богатый: золотые украшения, оружие и уникальная керамика.

"Вот этот горшок, который был найден только сегодня, уже внесен в опись", — говорит лаборант-археолог Анна Тихомирова.

Но сколько еще скелетов в шкафу, знают только антропологи. Им кости обо всем расскажут: даже об убийстве и даже если срок давности составляет две тысячи лет до нашей эры.

"Например, вот этот индивид умер в возрасте 25 лет, — показывает череп антрополог Юлия Капинус. — Умер не своей смертью. Если вы обратите внимание на отверстие в его лобной кости, то можно предположить, что погиб он от попадания стрелы либо от удара чекана".

После изучения артефакты пополняют историю прошлого. За стеклом национального музея находится символ скифского бессмертия 990-й пробы — чистое золото в искусной обработке. Загадочный звериный стиль для скифов не просто искусство, а картина мира. Масса украшения, кстати, пропорциональна статусу; вес, к примеру, царской ноши — полтора килограмма.

"Скифский царь всю свою жизнь носил вот это. Говорят, мол, тяжела шапка Мономаха. Здесь то же самое", — говорит Айжы Жанна, старший научный сотрудник Национального музея.

Полевые условия добровольцев совсем не пугают, их зовет жажда приключений. Они задорно играют на гитаре, их заряд бодрости кажется безграничным - без интернета жизнь ведь тоже бывает интересной.

Под барабанный бой танцуют и языки пламени. В ритуальной рясе шаман общается с духами; в особенный вечер посредник между мирами просит предков раскрыть все тайны тунгусского кургана для науки.