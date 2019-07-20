Противоречия статистики: в Росстате дефицита педагогов нет, у министра и ОНФ дефицит в 50%

Во ВНИИ труда проанализировали спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата​​​.

В институте уточнили, что подобное выборочное обследование проводится Росстатом раз в два года, и по нему "можно судить о ситуации, где и какие специалисты требуются".

Данные в исследовании приведены на конец 2018 года, уточнили во ВНИИ.

Острый спрос есть на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства, передает РИА Новости. Больше всего рынок нуждается в медицинских работниках разных специальностей. Отмечается, что в полтора раза за последние два года возрос спрос на диетологов.

Низкая потребность отмечена в среднем юридическом персонале и персонале художественных галерей, музеев, библиотек, среди продавцов и охранников, бухгалтеров. Сообщается, что все эти специальности пользуются низким спросом со стороны работодателей из-за заполненности рабочих мест по ним.

Такая же ситуация сложилась и с учителями. По данным Росстата, спрос на педагогов средней школы всего один процент.

Но эти данные противоречат озвученным министром просвещения Ольгой Васильевой цифрам, сообщает ТАСС. Это произошло в мае на форуме молодых педагогов в Выборге. По словам Васильевой, согласно текущим данным, в школах работают менее полуторамиллионов учителей, дефицит составляет 10-11 процентов в регионах. Доля молодых специалистов в возрасте до 29 лет — только 5,5 процентов. По прогнозам министра, изменение динамики в положительную сторону в ближайшие 10 лет маловероятно.

В июне 2019 года эксперты Общероссийского народного фронта и фонда "Национальные ресурсы образования" опубликовали данные опроса более 3 тысяч педагогов из 83 регионов. Выяснилось, что в регионах нехватка педагогов-предметников составляет от 48 до 51 процента, причем специалистов не хватает как сельских школах, так и в городских в равной степени. Где-то речь идет об отсутствии одного-трех педагогов, где-то – о четырех-пяти, в некоторых школах дефицит доходит до десяти педагогов. Опрошенные подтвердили, что учителя увольняются и в конце, и в середине года, и найти среди учебного года замену практически невозможно.