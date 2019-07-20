Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Петербурге

Саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР) в следующем году пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее.

Во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатором Челябинской области президент России Владимир Путин рассказал, с чем связано такое решение.

"В связи с ростом числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города", — отметил он.

"В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге. В городе, тем не менее, пройдет немало международных мероприятий ШОС и БРИКС", — заявил президент.

И, что самое главное, подчеркнул он, будет сохранен предусмотренный на подготовку города к этим мероприятиям федеральный ресурс и деньги, которые пойдут на развитие города, передает телеканал "Россия 24".

"У нас будет почти три десятка мероприятий, к нам приедут тысячи человек. Важно, что останутся деньги, и мы действительно направим их на развитие инфраструктуры, мы это уже делаем", — сказал Алексей Текслер.