В Тулуне завершена работа по разбору завалов

Военнослужащие завершили работы по разбору завалов в городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от паводка.

Они восстановили заградительные дамбы на реке Ия. Большая часть территории очищена от мусора и продезинфицирована, сообщает "Россия 24".

В пункт сбора гуманитарной помощи доставили около 10 тонн продуктов питания, одежды и воды. Пострадавшим военные оказали медицинскую помощь и провели вакцинацию от вирусного гепатита "А".

Кроме того, группировка Минобороны обеспечивает население районов оказавшихся в зоне ЧС хлебом. Два передвижных завода ежедневно выпекают несколько тысяч булок.

Военные врачи выезжают в отдаленные деревни и населенные пункты, чтобы оказать медицинскую помощь, а также проводят мониторинг питьевой воды и принимают меры эпидемиологической профилактики.