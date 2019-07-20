В Йошкар-Оле завершилась III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов

Третья Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов завершилась в Йошкар-Оле.

В соревнованиях участвовали около тысячи двухсот атлетов из 65 регионов страны, сообщает "Россия 24". Они боролись за победы в пяти видах спорта и в общей сложности разыграли между собой около шестисот медалей, дипломов и командных кубков.

Интрига в общекомандном зачете сохранялась до последнего дня турнира, и в итоге первое место заняла сборная Москвы. Следом за ней расположились спортсмены из Свердловской и Челябинской областей.