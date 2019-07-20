Международная команда астронавтов отправится с Байконура на МКС

Пилотируемый корабль "Союз" стартует 20 июля с космодрома Байконур.

Запуск намечен на 19:28 по московскому времени с площадки "Гагаринский старт", сообщает "Россия 24". Ночью, в 01:50 корабль пристыкуется к Международной космической станции.

В составе экипажа российский космонавт Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Морган и Лука Пармитано из Европейского космического агентства.

Самый опытный в команде — российский космонавт, у него это уже третий полет в космос. Стыковка "Союза" с международной космической станцией пройдет этой ночью. Скворцов и Пармитано пробудут на орбите почти семь месяцев, Морган задержится чуть дольше. За время работы на станции они проведут порядка 50 научных экспериментов.

В августе к ним должен присоединиться еще один член экипажа - робот Фёдор, которого будут тестировать в условиях невесомости при длительных полетах. Он прибудет на МКС на борту модифицированного "Союза".

