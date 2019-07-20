Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга

Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Это был 14-й боя Дадашева и его впервые остановили досрочно по причине проигрыша россиянина. До этого он одержал на ринге 13 побед, а 11 поединков завершил досрочно. Теперь же он пропустил серию ударов от соперника и проиграл техническим нокаутом.

Уже на ринге Максим чувствовал себя плохо, а по пути в раздевалку боксер потерял сознание. Дадашева срочно доставили в госпиталь, где медики поставили диагноз — отек мозга. Спортсмену наверняка потребуется операция, передает телеканал "Россия 24".