Драка в московском хостеле: два человека ранены ножом

В столичном районе Лефортово двое мужчин получили ножевые ранения в ходе драки в хостеле. Она произошла накануне вечером в одном из домов на 5-й Кабельной улице.

По сообщению пресс-службы столичного главка МВД, конфликт произошел между пятью мужчинами, один из которых нанес двум оппонентам серьезные ранения ножом. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ "Нанесение тяжкого вреда двум и более лицам".

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали в доме 69 по улице Авиамоторной, передает ТАСС. По словам источника в правоохранительных органах, пострадавшие от его действий — иностранные граждане.