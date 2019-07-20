Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 июля 201909:59

Скандал вокруг "Барселоны": история с Гризманном не нравится федерации

EPA

Национальная федерация футбола Испании возбудила против "Барселоны" дело после жалобы со стороны мадридского клуба "Атлетико". История касается перехода в стан каталонцев экс-нападающего "матрасников" Антуана Гризманна, который получил скандальную окраску.

Как уже сообщали Вести.Ru, "Барса" заплатила за игрока 120 млн евро после 1 июля, когда сумма отступных за француза в соответствии с его контрактом с "Атлетико" снизилась на 80 млн евро. Однако мадридисты обвиняют каталонцев в том, что те вели переговоры с месье Антуаном задолго до окончания его соглашения и, тем самым, нарушили правила Королевской федерации футбола.

Первое лицо "Атлетико" Энрике Сересо направил специальное обращение в федерацию, сообщив, что "Барселона" и бывший футболист "Атлетико" нарушили правила, заключив соглашение о переходе еще в марте, когда сумма отступных за Гризманна составляла 200 млн евро, сообщает издание As. Федерация будет разбираться.

Сейчас

05:03

ГИБДД: растет аварийность с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет

00:11

В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводный канал

19:57

США расширили антивенесуэльские санкции

19:17

После визита в Иркутскую область Путин прибыл в Челябинскую

19:05

Запуск "Сокола" с "Драконом" отложен

17:30

Второй день подряд: Instagram снова сбоит

16:05

Вышинский попросил справедливости, а получил еще 60 дней

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Танкерный конфликт с Ираном: Британия и США играют в хорошего и плохого копа

Танкерный конфликт с Ираном: Британия и США играют в хорошего и плохого копа

43 минуты назад
В Тулуне завершена работа по разбору завалов

В Тулуне завершена работа по разбору завалов

2 часа назад
Международная команда астронавтов отправится с Байконура на МКС

Международная команда астронавтов отправится с Байконура на МКС

1 час назад
Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России

Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России

8 часов назад
Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга

Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга

38 минут назад
В борьбе за Украину. Фильм Оливера Стоуна

В борьбе за Украину. Фильм Оливера Стоуна

13 часов назад
13 379
США не хотят вести переговоры по Сирии в Казахстане

США не хотят вести переговоры по Сирии в Казахстане

6 часов назад
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

7 часов назад
Долина царей в Саянских горах: какие сокровища обнаружили археологи

Долина царей в Саянских горах: какие сокровища обнаружили археологи

2 часа назад
Во Франции фанаты алжирской сборной бесчинствуют на улицах

Во Франции фанаты алжирской сборной бесчинствуют на улицах

3 часа назад
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

4 часа назад
Тегеран предъявил кадры, доказывающие лживость заявлений Трампа

Тегеран предъявил кадры, доказывающие лживость заявлений Трампа

9 часов назад
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году

Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году

8 часов назад
Пропавших в Мюнхене россиянок разыскивает полиция и генконсульство РФ

Пропавших в Мюнхене россиянок разыскивает полиция и генконсульство РФ

8 часов назад
Российские футболисты стали чемпионами мира среди лиц с церебральным параличом

Российские футболисты стали чемпионами мира среди лиц с церебральным параличом

10 часов назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
В Йошкар-Оле завершилась III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов

В Йошкар-Оле завершилась III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов

1 час назад
Противоречия статистики: в Росстате дефицита педагогов нет, у министра и ОНФ дефицит в 50%

Противоречия статистики: в Росстате дефицита педагогов нет, у министра и ОНФ дефицит в 50%

2 часа назад
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

9 часов назад
Путин не верит в то, что британцы хотели отравить Скрипаля

Путин не верит в то, что британцы хотели отравить Скрипаля

11 часов назад
Профессия - российский народный Ширвиндт: в 85 лет актер признался, чем он разочаровал папу

Профессия - российский народный Ширвиндт: в 85 лет актер признался, чем он разочаровал папу

11 часов назад
В Африке мужчина собрался лететь на крыле самолета

В Африке мужчина собрался лететь на крыле самолета

12 часов назад
Путин оценил ситуацию после паводка простым русским словом. Он вернется в Тулун в сентябре

Путин оценил ситуацию после паводка простым русским словом. Он вернется в Тулун в сентябре

12 часов назад
У нас отбирают двор: почему жители подмосковного Королева против строительства детских садов

У нас отбирают двор: почему жители подмосковного Королева против строительства детских садов

12 часов назад
Россиянин Бида завоевал серебро чемпионата мира по фехтованию

Россиянин Бида завоевал серебро чемпионата мира по фехтованию

12 часов назад
Путин прокомментировал рост цен на топливо

Путин прокомментировал рост цен на топливо

13 часов назад
Журналиста на террориста: Вышинский рассказал об искажении судом действительности

Журналиста на террориста: Вышинский рассказал об искажении судом действительности

13 часов назад
На матче "Динамо" – "Рубин" впервые в РПЛ внедрят систему VAR

На матче "Динамо" – "Рубин" впервые в РПЛ внедрят систему VAR

13 часов назад
Вино помогло девушке диагностировать рак

Вино помогло девушке диагностировать рак

14 часов назад
Производитель хакерских инструментов создал отмычку к "облакам" Apple, Google и Microsoft

Производитель хакерских инструментов создал отмычку к "облакам" Apple, Google и Microsoft

14 часов назад
Число отравленных Healthy Food возросло до 75

Число отравленных Healthy Food возросло до 75

15 часов назад
В музее Есенина показали видеокадры с посещающим их привидением

В музее Есенина показали видеокадры с посещающим их привидением

15 часов назад
Nokia разрабатывает кнопочный телефон на Android

Nokia разрабатывает кнопочный телефон на Android

15 часов назад
Лысый и целеустремленный: названы главные качества кандидата в космонавты

Лысый и целеустремленный: названы главные качества кандидата в космонавты

16 часов назад
Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

16 часов назад
Лингвисты выяснили, от чего зависит сложность языка

Лингвисты выяснили, от чего зависит сложность языка

17 часов назад
Прерванный взлет "Боинга" в Шереметьеве: экипаж действовал четко и правильно

Прерванный взлет "Боинга" в Шереметьеве: экипаж действовал четко и правильно

18 часов назад
Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

18 часов назад
Чурикову перевели в отделение острых эндотоксикозов

Чурикову перевели в отделение острых эндотоксикозов

18 часов назад
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

18 часов назад
Вика Цыганова: "Из этого шоу-бизнеса я рванула на фронт"

Вика Цыганова: "Из этого шоу-бизнеса я рванула на фронт"

18 часов назад
Новейшие Toyota Supra разбиты всмятку еще до передачи покупателям

Новейшие Toyota Supra разбиты всмятку еще до передачи покупателям

22 часа назад
В новом "Терминаторе" вернется спаситель человечества из "Судного дня"

В новом "Терминаторе" вернется спаситель человечества из "Судного дня"

22 часа назад