Иранские власти: британский танкер задержан задержан после столкновения с рыбаками

Власти Ирана заявили, что задержание танкера Stena Impero стало ответом на инцидент с рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA. По словам генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура, танкер Stena Impero допустил столкновение с рыболовецкими судами в Ормузском проливе, хотя те подавали предупредительные сигналы. После того, как в этом ведомстве получили с судов сигналы бедствия и сообщения о столкновении, танкер был задержан и сопровожден иранскими военными в порт Бендер-Аббас для проверки.

Танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе в пятницу. Судно принадлежит в шведской компании Stena Bulk. Среди 23 членов экипажа задержанного танкера находятся трое россиян, посольство РФ в Тегеране об этом проинформировано.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что "Иран столкнется с серьезными последствиями", если не освободит британский танкер. Также британский кризисный комитет рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива. Военные меры воздействия на Иран пока не рассматриваются.