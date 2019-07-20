Инна Чурикова идет на поправку

Муж актрисы Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов в субботу сообщил об улучшении самочувствия жены. "Она идёт на поправку постепенно", — пояснил Панфилов ТАСС.

В четверг Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены в зрительный зал во время спектакля. Ее доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского в отделение острых эндотоксикозов. Спектакль "Старая дева" Чурикова играла вместе с Александром Михайловым в театре "Русская песня".

Об улучшении состояния Чуриковой также рассказал РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. По его словам, у актрисы "были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели". Пока она остается в медучреждении.