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20 июля 201910:45

Инна Чурикова идет на поправку

Гавриил Григоров/ТАСС

Муж актрисы Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов в субботу сообщил об улучшении самочувствия жены. "Она идёт на поправку постепенно", — пояснил Панфилов ТАСС.

В четверг Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены в зрительный зал во время спектакля. Ее доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского в отделение острых эндотоксикозов. Спектакль "Старая дева" Чурикова играла вместе с Александром Михайловым в театре "Русская песня".

Об улучшении состояния Чуриковой также рассказал РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. По его словам, у актрисы "были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели". Пока она остается в медучреждении.

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