Смертельный нокаут: боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа

Российский профессиональный боксер среднего веса Максим Дадашев получил весьма серьезную травму головы в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Потерявшего сознание в ринге переправили в один из госпиталей Калифорнии и проводят трепанацию черепа.

Как уже сообщали Вести.Ru, Дадашев в 11-м раунде боя, который состоялся в калифорнийском городке в Оксон-Хилл, получил серию ударов в голову. Поединок остановили, но россиянину стало плохо прямо в зале, и он был отправлен в ближайшее медицинское учреждение.

Медики диагностировали у боксера отек мозга, первоначально намеревались ввести спортсмена в медикаментозную кому, но затем решились на оперативное лечение. По свидетельству членов команды Дадашева, Максиму была сделана операция по трепанации черепа. Однако состояние спортсмена остается критическим.