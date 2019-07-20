Спасатели "выловили" заглохшую бронемашину из Керченского пролива. Видео

В субботу, 20 июля, сотрудники спасательных служб пришли на помощь экипажу одной из бронированных разведывательно-дозорных машин, принимавших участие в акции "Керченский десант. "Дорога мужества", которая проходит уже в третий раз.

Как сообщают местные СМИ, во время форсирования водной преграды в двигатель бронемашины попала вода, после чего он заглох.

Один из катеров, сопровождавший участников мероприятия, взял БРДМ на буксир, после чего благополучно доставил ее на сушу. В результате инцидента никто не пострадал.