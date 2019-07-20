Офицер полиции и его сын избили чернокожих посетителей ресторана. Видео

Лейтенант полиции города Блантстауна, расположенного в штате Флорида, его сын, и еще один подозреваемый, стали фигурантами дела об избиении посетителей ресторана, произошедшего в начале июля текущего года в США.

Как сообщают местные СМИ, полицейский Тим ​​Партридж, его сын Дакота Партридж и примкнувший к ним Ларри Колсон-младший были арестованы после того, как атаковали чернокожих мужчин и женщину, отдыхавших в том же заведении общепита.

Судя по данным предварительного разбирательства, отчасти подтверждаемым кадрами с камеры видеонаблюдения, зачинщиком конфликта стал правоохранитель, после чего к драке подключились остальные участники.

После прибытия полиции лейтенант Партридж и его единомышленники сдались без сопротивления.

Участники противостояния получили сравнительно легкие травмы.

В настоящее время Департамент окружного шерифа проводит уголовное расследование, после чего изучением обстоятельств инцидента займутся по месту работы лейтенант Партриджа, отстраненного от службы и отправленного в административный отпуск.