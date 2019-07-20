В парке Горького началось самое сладкое сражение года

В парке Горького началась битва тортов. Так на Пушкинской набережной празднуют Международный день торта.

Желающие поучаствовать получат бесплатные защитные комбинезоны и сладкие метательные снаряды. Бой состоится между двумя командами, победители получат приз – билеты в кино.

Мероприятие бесплатное, регистрация не требуется. Битва будет длиться до 5 вечера.

Диджей Александр Нуждин обеспечит музыкальное сопровождение.