Полторак заявил, что между ним и Зеленским не было "инцидента"

Украинский министр обороны Степан Полторак отрицает какой-либо "инцидент" на его встрече с президентом страны Владимиром Зеленским на презентации жилых модулей в министерстве обороны. Видео с его встречи с главой государства, по словам Полторака, истолковали неверно.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский публично толкнул Полторака во время осмотра экспериментальных модулей для военных. Президент беседовал с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, заместителем главы офиса главы государства Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной, потом резко развернулся и оттолкнул Полторака.



Со слов Полторака, написал в "Фейсбуке" украинский журналист Юрий Бутусов, никакого инцидента не произошло. После приветствия министра и начальника Генштаба Хомчака Зеленский подошел к заместителям главы своего аппарата, видимо, желая "что-то им сказать наедине по другой теме".

Поэтому, пишет Бутусов, президент повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" Со слов Полторака, это было сказано корректно, без чего-то угрожающего, и после нескольких слов встреча якобы пошла дальше по плану.

Украинские пользователи "Фейсбука" комментируют видео "отсутствия инцидента" между Зеленским и Полтораком по-разному.