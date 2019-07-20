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Аварии и ДТП 31 минута назад

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20 июля 201914:09

Неадекватный водитель устроил смертельное ДТП в Киеве. Видео

informator.ua

Регистратор очевидца запечатлел момент фатальной аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 19 июля, на улице Братиславской в Киеве.

 

На записи видно, как автомобиль Daewoo Nexia без видимых на то причин выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai i30.

В результате инцидента на месте аварии погиб мужчина, управлявший Daewoo. Еще два человека, находившиеся в салоне Hyundai, получили травмы и были госпитализированы.

Странное поведение водителя машины, выехавшего на "встречку" косвенно объясняет тот факт, что за несколько часов до ДТП в отношении него было составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов.

Как сообщают СМИ, 33-летний мужчина, у которого были выявлены явные признаки наркотического опьянения, отказался от прохождения освидетельствования.

В ходе осмотра места инцидента, в личных вещах погибшего было обнаружено лекарство из группы опиоидов, применяемое как обезболивающее средство и зачастую использующееся при лечении наркозависимости.

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