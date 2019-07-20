Трехлетняя девочка съела экстази: подробности

Отравившаяся наркотиками на Ибице (Балеарский архипелаг, Испания) маленькая девочка чувствует себя лучше, теперь ее состояние оценивается как тяжелое.

Вероятно, трехлетняя малышка нашла наркотик (выяснилось, что это экстази) в детском парке и съела его. В критическом состоянии девочку доставили в больницу города Пальмы.

Российское посольство в Испании держит ситуацию на контроле. Никакие официальных заявлений от родителей ребенка не поступало, передает ТАСС.