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20 июля 201914:42

Пиво может перестать считаться алкоголем

Фото Wikimedia Commons.

Минпромторг России предлагает вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции и, как следствие, смягчить ограничения на его розничную продажу. Такая инициатива содержатся в разработанном ведомством проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

Документ в ближайшее время планируется направить для согласования "заинтересованным ведомствам". Одним из таких ведомств является Минздрав. Там уже заявили, что тщательно изучат предлагаемый проект.

Как заявил представитель министерства, обеспокоенность медиков вызывают любые меры, которые могут способствовать увеличению потребления алкоголя. В Минздраве напомнили, что одной из задач национального проекта "Демография" является снижение продаж алкоголя и повышение числа количества россиян, которые ведут здоровый образ жизни, пишет ТАСС.

Пиво в России приравняли к алкоголю в 2011 году. Таким образом, на него распространяются все правила продажи алкогольной продукции: его нельзя продавать с 23 до 8 часов, несовершеннолетним, в ларьках, учебных и медицинских учреждениях, на военных объектах, а также в местах, где проходят митинги и демонстрации.

С 2016 года действует запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более полутора литров, однако он не распространяется на продукцию, отправляемую на экспорт.

В конце 2018 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Минпромторг готов обсуждать сценарий, при котором правительство разрешит продажу ночью пива в алюминиевых банках для поддержки отрасли переработки алюминия.

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