Повалил на сцену: Приходько выложила ролик с полуголым мужчиной

Украинская певица и кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько пожаловалась на нападение и другие неприятности во время ее концерта в Виннице, где находится ее избирательный округ. На кадрах видео, опубликованного ею в "Фейсбуке", можно рассмотреть, как на сцену выскочил парень в шортах и кроссовках, который схватил певицу и попытался повалить, а затем просто уронил ее на настил.

Также, по словам Приходько, на концерте пять раз выключали свет и ей пришлось петь с людьми без музыки. "Мы запускали генераторы", — сообщила она, выложив также и видео этого запуска.

Кандидат написала про "телесные травмы" и опубликовала видео из отделения полиции, добавив: "Так заканчивается избирательная компания". Однако ее враги зря думают, что ее можно напугать, пишет Приходько, и обещает "дойти до конца".

В 2009 году Анастасия Приходько с русско-украинской песней "Мамо" представляла на музыкальном конкурсе "Евровидение" Россию и по итогам голосования заняла 11-е место. Она также была участницей проекта "Фабрика звезд-7". Российский продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил: он надеется, что в депутаты Верховной рады Приходько не выберут. Такие люди, по его мнению, очень опасны в политике: они "недипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации".