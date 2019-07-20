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Убийство Павла Шеремета 51 минута назад

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20 июля 201915:24

Луценко сообщил о "горячих версиях" убийства Шеремета

Zuma/ТАСС

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета допрошены и проверены десятки тысяч человек. Луценко заверил граждан Украины, что делается всё возможное.

"Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии", – написал Луценко в соцсети Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от соответствующих ведомств отчета о деле Шеремета до 23 июля.

Павел Шеремет работал на российском Первом канале, перед гибелью пять лет жил работал в Киеве в издании "Украинская правда". Шеремет скончался при взрыве его автомобиля в центре украинской столицы 20 июля 2016 года. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией покушения.

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