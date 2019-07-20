Чемпионат мира по водным видам: девятое золото российских синхронисток

На чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу завершился очередной вид программы в синхронном плавании. Сборная России стала сильнейшей в дисциплине "комбинация". Эта победа стала для наших "русалок" девятой в Южной Корее.

Наша команда в составе Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаэла Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина, Вероника Калинина показала гроссмейстерский результат – 98 баллов ровно. Вторыми стали представительницы Китая, третьей – сборная Украины.