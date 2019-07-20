Арестован владелец компании, построившей завод по производству элементов С-500

Владелец ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев арестован в Нижнем Новгороде по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщает "Ъ". По предварительной версии, мошеннические схемы использовались при строительстве объектов АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". Предприятие входит в концерн "Алмаз-Антей" и производит элементы ЗРС С-400, С-500 и "Витязь", а также радиолокационные комплексы.

Предполагаемый ущерб от аферы превысил 250 миллионов рублей.

Дегтярев, ранее судимый за хищения при строительстве космодрома Восточный, арестован и пробудет в СИЗО до 8 сентября. Предыдущий срок Дегтярев отбывал за хищение 1,3 миллиарда рублей при строительстве объектов космодрома. В 2015 году он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Однако в 2018 году после апелляционной жалобы адвокатов, действия Дегтярева переквалифицировали на "мошенничество в сфере предпринимательства" и сроки заключения были сокращены почти в два раза, строгий режим заключения заменен на общий. В апреле 2019-го Дегтярев вышел на свободу.