Последствия мощного взрыва газа, разрушившего жилые дома в Новой Зеландии, сняли на видео

В Сети опубликованы кадры, сделанные на месте ЧП, произошедшего в минувшую пятницу, 19 июля, в новозеландском городе Крайстчерч.

По предварительной информации, озвученной СМИ, причиной инцидента стал взрыв бытового газа, разрушивший и повредивший несколько зданий.

В результате произошедшего пострадали шесть человек. Степень тяжести полученных ими травм оценивается вплоть до критической.