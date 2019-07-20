Травмированному боксеру Дадашеву поможет национальная федерация

Официальные представители Федерации бокса России сообщили, что организация готова взять на себя расходы по лечению профессионального боксера Максима Дадашева, который после поединка в американской Калифорнии получил серьезные травмы головы.

Как уже сообщали Вести.Ru, наш спортсмен после матчевой встречи с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом находится в критическом состоянии. Россиянина прямо от ринга доставили в ближайший госпиталь, где медики диагностировали у него отек мозга. Дадашеву провели операцию с трепанацией черепа.