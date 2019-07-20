В Германии самолет влетел в магазин

В городе Брухзаль на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в здание строительного гипермаркета врезался небольшой самолет. Это произошло незадолго до часу дня по местному времени (14:00 по Москве).

Самолет врезался в фасад здания гипермаркета BAUHAUS, сообщает Bild. По данным полиции, в катастрофе погибли три человека — они находились в самолете. Есть ли пострадавшие на земле, пока неясно.

Пока не установлена причина катастрофы — возможно, речь идет о проблеме, возникшей в ходе взлета или посадки самолета на аэродром, находящийся всего в нескольких сотнях метров. На место катастрофы стянуты большие силы полиции и спасательных служб.