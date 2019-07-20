Полиция ответила участникам митинга, собравшего в центре Москвы 12 тысяч человек

Столичная полиция насчитала на митинге, проходящем в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова, 12 тысяч участников. В пресс-службе столичного ГУМВД заявили, что досмотр граждан на входе осуществляется ради их безопасности, а не для создания заторов. В полиции указали, что организаторов акции предупреждали о необходимости регулировать поток митингующих. Власти отвергают обвинения в том, что сторонникам кандидатов в депутаты искусственно ограничивают доступ на политическое мероприятие, пишет "Интерфакс".

Согласованные предвыборные митинги пройдут на проспекте академика Сахарова в Москве 20 и 21 июля.

По данным Мосгоризбиркома, зарегистрировано 233 кандидата: 171 представителей партий, 62 самовыдвиженца. 57 кандидатов подали документы с нарушениями и сняты с выборов.