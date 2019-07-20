Роспотребнадзор заинтересовался антисанитарным сыром

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит проверку производства молочной продукции в Воротынском районе. Есть информация, что сыр на предприятии делают в антисанитарных условиях.

Как сообщается на сайте ведомства, несколько местных телекомпаний на днях показали сюжет из Воротынского района: на кадрах видно, как работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены.

После согласования с областной прокуратурой управление Роспотребнадзора организовало по этому факту внеплановую проверку, по итогам которой будет определены меры административного воздействия. Доследственную проверку проводит также региональное управление Следственного комитета.