Влияние FaceApp на человека: мнение врача

Разработанное российской компанией приложение FaceApp, позволяющее "состарить" фотографию, может побудить людей вести здоровый образ жизни. Так считает врач-гериатр Ольга Ткачева, которая напоминает: скорость старения не заложена генетически.

На процессы старения организма в основном влияют внешние факторы, а на генетику приходится лишь 20 процентов, говорит она. "Состаренные" с помощью FaceApp фотографии не могут быть абсолютно достоверными, и точно спрогнозировать внешность человека через 30 лет довольно сложно.

Многое зависит от того, где и как он живет, здоров ли он, как питается, курит ли, пояснила Ткачева РИА Новости. По ее словам, скорость старения — величина "очень вариационная", а в FaceApp, вероятно, использован "какой-то усредненный вариант старения на основании серий каких-то фотографий".

Приложение FaceApp, которое преображает лица, задействуя для этого возможности нейронных сетей, было создано российской компанией Wireless Lab более двух лет назад. В последние дни FaceApp переживает новую волну популярности: пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать свою внешность в старости. В Германии и США, однако, в данном приложении усмотрели угрозу национальной безопасности.