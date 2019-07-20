Луганчанин Бондарь принес сборной России первую за 12 лет медаль в прыжках с вышки

На проходящем в южнокорейском городе Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Разыграны награды в прыжках с 10 метровой вышки у мужчин. Российский прыгун Александр Бондарь занял третье место.

В финале Александр набрал 541,05 балла. Больше только у китайцев — Ян Цзяня (598,65и Ян Хао (585,75), которым достались золотая и серебряные медали.

Бронза Александра Бондаря стала первой за 12 лет наградой, завоеванной российскими спортсменами в прыжках с вышли в индивидуальных соревнованиях. В последний раз в 2007 году поднимался на пьедестал почета Глеб Гальперин, ставший чемпионом мира.

Александр Бондарь – двукратный чемпион Европы. Правда эти достижения датируются 2013 годом, когда уроженец Луганска выступал за сборную Украины. С 2017 Бондарь выступает под российским флагом. В 2017 и 2019 годах он становился серебряным призером в прыжках с вышки.