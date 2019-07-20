Линчевание убийцы павлинов: избили толпой и бросили умирать

Жители индийской деревни Ласудия Атри в пятницу без суда расправились с убийцей павлинов. Селяне увидели четырех незнакомцев, которые бежали через их поля, и погнались за ними. Им удалось догнать одного беглеца, который имел при себе мертвых птиц. Жители деревни избили его до полусмерти и оставили в поле, пишет РИА Новости. Позднее мужчина скончался в больнице от серьезных ран.

Полиция штата Мадхья-Прадеш задержала девять из десяти линчевателей. Их обвинили в убийстве и организации беспорядков.

Против убийц павлинов также возбуждены дела. В Индии павлин - национальная птица. За ее убийство можно сесть в тюрьму на семь лет.