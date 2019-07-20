Завершился санкционированный митинг в центре Москвы

В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие было согласовано с мэрией и прошло на проспекте Сахарова в центре столицы. По данным главка московской полиции, в митинге приняли участие порядка 12 тысяч человек, он прошел без происшествий.

Организатором акции выступила Либертарианская партия России, сообщает "Интерфакс".

По данным Мосгоризбиркома, на предстоящие выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата: 171 представителей партий, 62 самовыдвиженца. 57 кандидатов подали документы с нарушениями и сняты с выборов.