Пакистанский пассажирский самолет выкатился с полосы после посадки в Кашмире

В субботу, 20 июня, в аэропорту пакистанского города Гилгит, расположенного в Кашмире, произошел инцидента с участием пассажирского авиалайнера компании Pakistan International Airlines.

Воздушное судно ATR 42-500, выполнявшее внутренний рейс из Исламабада, выкатилось за пределы взлетно-посадочной посадочной полосы после приземления в пункте назначения.

Как сообщает издание Pakistan Today, на борту самолета находились 53 человека, никто из них не пострадал.

В связи с ЧП аэропорт был временно закрыт, однако в настоящее время воздушная гавань уже возобновила свою работу в штатном режиме.