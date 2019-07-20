"Спартак" приглашает Клинтона

Московский "Спартак" продолжает искать способы усилить состав. Возможно появление в составе московского клуба нападающего "Марселя" и сборной Камеруна Клинтона Н'Жие.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", очередным кандидатом в спартаковцы стал Клинтон Н'Жие, недавно игравший за сборную Камеруна на Кубке Африканских наций. Total footmall, на который ссылается российское издание, сообщает, что переход африканца из "Марселя" в "Спартак" уже согласован. Москвичи заплатят за 26летнего нападающего 6 миллионов евро.

Клинтон Н'жие родился в Камеруне, но футбольное образование он получил в "Лионе", где и начинал карьеру. В 2015 году нападающий был куплен английским "Тоттенхэмом", но заиграть в премьер-лиге не смог. В 2016 Клинтон вернулся во Францию, где выступает за "Марсель".