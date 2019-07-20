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20 июля 201919:44

Трамп готов поручиться за рэпера Эйсэпа Роки

EPA

Президент США Дональд Трамп готов поставить на кон свою репутацию и поручиться за рэпера Эйсэпа Роки (A$AP Rocky). Как американский лидер написал в Twitter, он попросил премьер-министра Швеции Стефана Лёвена ходотайствовать перед следствием о выпуске музыканта под залог.

"Я уверил его, что Эйсэп не склонен к побегу", — отметил Трамп.

Шведский премьер пообещал Трампу, что Роки может рассчитывать на справедливое обращение. Рэпер оказался в камере за драку в Стокгольме.

Трамп намерен созвониться с Лёвеном через пару дней и продолжить обсуждение судьбы музыканта.

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