Трамп готов поручиться за рэпера Эйсэпа Роки

Президент США Дональд Трамп готов поставить на кон свою репутацию и поручиться за рэпера Эйсэпа Роки (A$AP Rocky). Как американский лидер написал в Twitter, он попросил премьер-министра Швеции Стефана Лёвена ходотайствовать перед следствием о выпуске музыканта под залог.

Шведский премьер пообещал Трампу, что Роки может рассчитывать на справедливое обращение. Рэпер оказался в камере за драку в Стокгольме.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative....