Медведчук призвал украинские власти перестать клянчить

Договориться с Россией можно и нужно, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа —За жизнь" Виктор Медведчук. Свою точку зрения он высказал в своем микроблоге в Twitter.

Политик считает, что выстраивание отношений должно вестись не с позиции шантажа или с помощью ультиматумов. Однако и от позиции "вытянутой руки", когда украинские власти буквально клянчат усиления антироссийских санкций, тоже следует отказаться.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и объявили РФ "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.