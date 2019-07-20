Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали почти 78 тысяч человек

В московском Парке Горького, где в субботу, 20 июля, проходит 17 мероприятий, в том числе Международный день торта, музыкальный концерт и лекции, фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show-2019, находится в общей сложности около 78 тысяч человек, сообщает портал mos.ru.

Международный день торта решили отпраздновать весело — битвой тортов. Участники мероприятия, облаченные в специальные защитные комбинезоны, "обстреливали" друг друга многочисленными кондитерскими изделиями. Полюбоваться битвой пришли более 15 тысяч москвичей и гостей столицы.

Послушать музыкантов и лекции в Парке Горького собрались около 11 тысяч человек, на фестиваль японской культуры J-FEST Summer пришли примерно 10 тысяч посетителей. На фестивале играют в настольную игру "Фукувараи" и японскую разновидность бадминтона — ханэцуки, проводят мастер-классы по каллиграфии, икебане и бонсаю, а также пробуют блюда японской кухни.

Около четырех тысяч человек заинтересовал VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show-2019, который проходит в парке искусств "Музеон". Свои работы на нем представили ведущие российские и международные дизайнеры.