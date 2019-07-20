Посол Украины в Германии пожаловался на подорванное доверие

Результатом недавнего восстановления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы стал подрыв доверия многих украинцев к Германии. Так считает украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Своим мнением он поделился в интервью германскому изданию Die Welt. Решение вернуть России право голоса в ПАСЕ дипломат назвал "разрушительным", выразив сожаление тем фактом, что за это решение проголосовали и восемь немецких парламентариев, в том числе руководитель германской делегации Андреас Ник из ХДС. Теперь Ник и его коллеги несут ответственность за причинение ущерба, унижение и самоотречение столь важного европейского института, говорит Мельник.

Украинцы считают, что это была роковая ошибка, заявил посол, и благодаря в том числе и этому было подорвано доверие Киева к Германии. По словам Мельника, на Украине многие утверждают: Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и примирится с Россией через головы украинцев и невзирая на озабоченности Украины.