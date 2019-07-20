Тренер "Краснодара" не имел права находиться на скамейке

"Краснодар" в матче второго тура российской премьер-лиги нанес поражение "Уфе" 3:2. Проиграв первый тайм 0:2, краснодарцы во втором тайме трижды огорчили соперников. Однако у победителей могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев пока не получил лицензию PRO и пока не может руководить игрой команды со скамейки запасных. Как сообщил "Спорт-Экспресс" руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков, ограничения распространяются не только на встречи Лиги чемпионов, но и на матчи чемпионата России.

Таким образом, представитель РФС признал нарушение регламента со стороны тренера "Краснодара". Не исключено, что последуют дисциплинарные меры. Какие именно, Зорков не назвал.