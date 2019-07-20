Появилась оригинальная версия гибели группы Дятлова

Исследователь из Нижнего Тагила Василий Мехоношин предложил оригинальное объяснение трагической гибели группы туристов на Северном Урале в в 1959 году. Как объяснил Мехоношин в письме "URA.RU", туристы могли внезапно заболеть "полярной истерией", известной также среди коренных народов Севера как "мерячка", "зов Полярной звезды", шаманский насыл.

Редкая болезнь якобы вызывается космическим излучением. Оно активно воздействует на людей в высоких широтах, так как магнитное поле Земли в этих местах слабее.

"Люди временно отключаются от реальности - слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения", — пояснил Мехоношин.

По словам исследователя, известны случаи, когда целые стойбища уходили на север, бросив горящие костры и плачущих детей. Пораженные этим заболеванием люди неудержимо стремятся на север, а если им мешать, становятся агрессивными. После рыданий и конвульсий человек впадает в оцепенение, а проснувшись, ничего не помнит о случившемся.

Мехоношин уверен, что, не отбрасывая другие версии гибели группы Дятлова на перевале, стоит в первую очередь проверить его версию.

"Действия туристов по оставлению палатки и передвижению в северо-восточном направлении, невзирая на холод, темноту и ураганный ветер, очень походят на групповые действия людей, попавших в состояние "мерячки", — говорит Мехоношин. — Можно представить себе тот ужас, который охватил очнувшихся людей, обнаруживших себя ночью полуодетыми в лесу, на морозе, вдалеке от палатки".

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал, что место гибели "дятловцев" исследуют магнитометрами и другими научными приборами этим летом.