Парапланерист снял на видео собственное крушение в горах Швейцарии

Парапланерист разместил в Сети кадры, запечатлевшие инцидент с его участием, произошедший 10 июля в коммуне Лаутербруннен швейцарского кантона Берн.

Как рассказал автор ролика, в тот день была благоприятная погода, и ничто не предвещало неприятностей. В долине Бернских Альп, где были сделаны эти кадры, проходили полеты – в воздухе находилось много парапланеристов.

Через десять минут после взлета, на высоте около 500 метров, пользователь, снявший это видео, потерял контроль над своим летательным аппаратом. Сильный порыв ветра бросил его на склон.

"Чудом я все еще был в сознании, и планер летел", — охарактеризовал произошедшее сам парапланерист.

В итоге мужчина сумел благополучно приземлиться, собрал снаряжение, поврежденное при посадке, и прошел пять километров до ближайшей станции, где сел на поезд и отправился в больницу.

По его словам, он получил травму позвоночника, многочисленные ушибы и рваные раны, однако через три дня после ЧП снова поднялся в воздух на запасном параплане.