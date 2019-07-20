"Мисс Англия": красавица-мусульманка удивила жюри своим купальником

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun. Вместо традиционного фото в купальнике 21-летняя студентка факультета начального образования в Манчестерском университете предоставила снимки в гидрокостюме ныряльщика. Несмотря на костюм, скрывающий большую часть тела, девушка попала в число 20 финалисток.

Причем Айша подчеркивает, что выбор костюма для бикини-сессии продиктован не религиозными запретами.

"Просто мне некомфортно в откровенных нарядах", — поделилась конкурсантка.

Айша выросла в неполной семье, где кроме нее воспитывались еще пятеро детей. В этом году Хан завоевала титул "Мисс Ланкашир", что позволило ей участвовать в конкурсе красоты на национальном уровне. Это был первый конкурс красоты, в котором она участвовала. Конкурсантку поддерживала ее мама, психолог по образованию.

Подведение итогов состоится 1 августа 2019 года. Победительница будет представлять Соединенное королевство на конкурсе "Мисс мира", который пройдет в Лондоне в декабре.