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20 июля 201918:38 Александр Балицкий

Чемпионат в Кванджу: "бронзовые" украинки обнялись с "золотыми" россиянками

Чемпионат в Кванджу: "бронзовые" украинки обнялись с "золотыми" россиянками

Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу. В субботу, 20 июля, синхронистки победили в комбинированной программе —за номер девушки получили 98 баллов. А чуть ранее Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали первыми в произвольной программе в соревнованиях смешанных дуэтов.

Традиция, которая неизменна от Олимпиады к Олимпиаде и от чемпионата к чемпионату. Российские синхронистки — снова на высшей ступени пьедестала. На чемпионате мира в Южной Корее Россия в синхронном плавании завоевала все возможные золотые медали.

Для наших "золотых рыбок" и их главного тренера Татьяны Покровской это очередной триумф. Их "Половецкие пляски" не оставили равнодушными ни судей, ни зрителей.

С каждым новым элементом накал только рос. Российские девушки продемонстрировали невероятную слаженность и непревзойденный артистизм.

Этот вид, "комбинацию", раньше сборная России пропускала, но сегодня вышла на старт, чтобы поставить еще одну победную точку. Завоевавшие бронзу украинские спортсменки бегут обниматься с россиянками.

"Эмоции не передать, на самом деле, словами, потому что это счастье. Ты видишь оценки и думаешь: "Наконец-то, ура, оценили наш труд, наши старания, все, что мы делаем, по достоинству. Однако нет предела совершенству, и мы будем стремиться еще выше", — делится впечатлениями одна из российских спортсменок.

Ну а до этого трибуны рукоплескали российскому смешанному дуэту: Майе Гурбанбердиевой и первопроходцу в мужском синхронном плавании Александру Мальцеву. Их композиция "Стиляги" в финале и правда оказалась самой стильной.

Все понимали: основная борьба здесь развернется между техничным, ярким российским дуэтом и итальянской экспрессивной парой Фламини-Манизини.

Оценок итальянцам, которые выступали уже после россиян, наши спортсмены ждали с замиранием сердца. Но вот финальные цифры (итальянцы вторые) и первые эмоции победителей.

"К нам всегда строги! Но, слава богу, выиграли", — говорит тренер микст-дуэта сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова.

"Отплавали на максимуме. То есть отдали все свои силы, понимая, что это наш последний рывок на этом чемпионате мире, заключительный день. И поэтому мы выложились на полную и постарались свою программу донести до каждого зрителя", — признается синхронист Александр Мальцев.

Итальянка Фламини еле сдерживает слезы А вот американцы в победе русских не сомневались. Когда-то чемпион Билл Мэй первым бросился с поздравлениями.

"Мы очень хотим отобраться на Олимпиаду. У нас у всех тут одна цель, похожие мечты, поэтому мы можем быть соперниками, но мы также можем быть товарищами, поддерживать друг друга. И это действительно заставляет нас двигаться вперед", — объясняет чемпион мира по синхронному плаванию Билл Мэй.

Пока выступления смешанных дуэтов не относятся к олимпийской программе, но это вопрос времени. И каждый такой чемпионат приближает российскую пару к их заветной олимпийской мечте. Понятно, что не в Токио, но может в 2024-м в Париже.

"Конечно, хочется, и мы очень ждем и надеемся на то, что в ближайшее время примут решение о включении в олимпийскую программу", — говорит о своих надеждах член сборной России по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева.

Ну а для остальных спортсменов этот предолимпийский чемпионат как раз и позволяет оценить форму свою и соперников накануне главного спортивного события в Японии. Не случайно во время выступления россиянок иностранные тренеры ловят каждое наше движение.

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