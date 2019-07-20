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Выборы в Мосгордуму 42 минуты назад

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20 июля 201918:35

Росгвардейцы помогли митингующим добраться до скорой

Сергей Фадеичев/ТАСС

Задержаний участников митинга, согласованного властями Москвы и проходящего 20 июля на проспекте Академика Сахарова, не было, сообщили в Росгвардии. По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Росгвардии даже доставили к скорой помощи двух участников акции — мужчину и женщину, которым стало плохо.

Ранее правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова. Тема мероприятий — предстоящие 8 сентября выборы в Мосгордуму.

По данным правоохранителей, в сегодняшнем митинге участвуют около 12 тысяч человек, передает ТАСС. Организаторы обвиняли полицейских в искусственном ограничении доступа сторонников кандидатов в депутаты на данное политическое мероприятие, но власти столицы эти обвинения отвергают.

По заявлению пресс-службы столичного главка МВД, досмотр граждан на входе осуществляется ради их безопасности, а не для создания заторов, а организаторов акции предупреждали о необходимости регулировать поток митингующих.

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