Росгвардейцы помогли митингующим добраться до скорой

Задержаний участников митинга, согласованного властями Москвы и проходящего 20 июля на проспекте Академика Сахарова, не было, сообщили в Росгвардии. По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Росгвардии даже доставили к скорой помощи двух участников акции — мужчину и женщину, которым стало плохо.

Ранее правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова. Тема мероприятий — предстоящие 8 сентября выборы в Мосгордуму.

По данным правоохранителей, в сегодняшнем митинге участвуют около 12 тысяч человек, передает ТАСС. Организаторы обвиняли полицейских в искусственном ограничении доступа сторонников кандидатов в депутаты на данное политическое мероприятие, но власти столицы эти обвинения отвергают.

По заявлению пресс-службы столичного главка МВД, досмотр граждан на входе осуществляется ради их безопасности, а не для создания заторов, а организаторов акции предупреждали о необходимости регулировать поток митингующих.