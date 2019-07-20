Анжелика Сидорова победила на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

В Лондоне проходит этап легкоатлетического турнира Бриллиантовая лига. Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом.

Борьба за победу развернулась между Анжеликой Сидоровой и гречанкой Катериной Стефаниди. Обе спортсменки остановились на высоте 4 метра 75 сантиметров, но Анжелика использовала меньше попыток. Сидорова немного не дотянула до принадлежащего ей лучшего результата сезона в мире – 4 метра 77 сантиметров.

Анжелика Сидорова после ухода Елены Исинбаевой является лучшей в России прыгуньей с шестом. Наибольших успехов Анжелика добивалась в помещениях, где она становилась чемпионкой Европы, призером чемпионатов мира и континента.