Зариф обсудил с Хантом задержание Stena Impero

Министры иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и Великобритании Джереми Хант обсудили по телефону задержание британского танкера в иранских водах. Как считает Зариф, офицеры танкера допустили столкновение с рыболовным судном, поэтому проблема должна быть решена в иранском суде, пишет ТАСС.

Как удалось узнать компании-совладельцу судна Northern Marine Management, моряки Stena Impero чувствуют себя хорошо, 23 члена экипажа, включая трех россиян, находятся на борту танкера в порту Бендер-Аббас​​​. Судовладельцы готовят запрос иранским властям, для того, чтобы им разрешили посетить моряков.

Британский военный корабль попытался помешать действиям ВМС Корпуса стражей исламской революции, сообщил представитель КСИР.