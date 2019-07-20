"Арсенал" нанес поражение "Крылья Советов" в Самаре

В Самаре прошел матч второго тура чемпионата России по футболу между местными "Крыльями Советов" и тульским "Арсеналом". Гости одержали победу 3:2 и вышли на первое место в турнире.

В середине первого тайма "Арсенал" смог забить два мяча в течении полутора минут. Сначала цели достиг удар Сергея Ткачева, а затем Эванс Кангва удвоил преимущество туляков. Но перед самым перерывом нападающий волжан Александр Соболев ударом через себя направил мяч в ворота гостей. После первого тайма "Арсенал" впереди.

На 52 минуте туляки развили успех. Румынский легионер Александру Тудорие оказался самым расторопным при розыгрыше углового – 1:3. Но хозяева тут же отыграли один мяч. Точный удар нанес Тарас Бурлак – 2:3.

Счет в дальнейшем мог измениться в обе стороны. Однако гол Бурлака стал последним в матче. "Арсенал" победил в гостях 3:2 и с четырьмя очками возглавил таблицу российской премьер-лиги. У "Крыльев Советов" остались три очка, взятые в первом туре во встрече с ЦСКА.