В Грузии цена на бензин поставила абсолютный рекорд

На грузинских заправках цены поднялись на 5 тетри ($0,02), достигнув исторического максимума.

Бензин Regular (АИ-92) раньше стоил 2,49 лари ($0,86), теперь – 2,54 ($0,88). Это касается сетей Gulf и Rompetrol. В АЗС SOCAR – на цент дешевле, АЗС WIssol – на цент дороже.

Рост цен на бензин связан с падением курса лари по отношению к доллару. С 2,68-2,70 лари за доллар курс скакнул до 2,88 лари за доллар. За бензином очевидно подорожают и продукты.

Если правительство и Нацбанк не стабилизирует курс, в августе продукты подорожают на 8-10%, уверен Эксперт в сфере экономики Ника Шенгелая.ТБИЛИСИ, 20 июля. /ТАСС/. Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.

Это уже второе повышение цен за лето. В начале июня бензин уже дорожал 5 тетри, передает ТАСС.