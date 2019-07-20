День тишины: Украина готовится к выборам в Раду

21 июля на Украине откроются участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду. 20-го в стране — день тишины. Но несмотря на запрет, косвенно избирательная кампания продолжается. Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян, тот самый, что призывал отменить поезда в Россию, высмеял указ президента Владимира Зеленского о необходимости повысить качество автодорог, назвав его цирком. Всего же за этот день в полицию поступило почти 300 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Анонимный звонок, подброшенная сумка или проверка камер видеонаблюдения. Черниговской избирательной комиссии полицейские уже третьи сутки не дают нормально работать.

"Представители местной полиции вмешиваются, все время обыскивают помещения, препятствуют нормальному ходу предвыборного процесса. Если это так и продолжится, вообще под угрозой будет и само проведение голосования", — говорит Владислав Опанасик, заместитель председателя Черниговской избирательной комиссии.

Рейтинги отдают в этом округе предварительную победу оппозиции, но ее лидеры стараются не ввязываться в скандалы. В последнем перед голосованием обращении к избирателям говорят не о нарушениях, хотя их сотни, а о возрождении экономики страны.

"Российская Федерация имеет больше 200 миллиардов товарооборот с Европейским Союзом. Практически в шесть раз больше, чем мы. Нам, конечно, необходимо увеличивать поставки в ЕС, но одновременно восстановить и рынок России", — заявил Юрий Бойко, сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь". Это единственная сила, которая уже сейчас ведет диалог и понимает всю значимость отношений с Россией. Представители движения не раз были на переговорах в нашей стране.

В четверг в Санкт-Петербурге с президентом РФ встретился сопредседатель "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук.

"Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе, и с вашей политической силой по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной. Это касается и вопросов решения проблем в Донбассе, это касается наших двусторонних отношений в экономической сфере", — заявил Владимир Путин.

Медведчук лично занимался возвращением в Киев пленных украинских военных. С программой урегулирования конфликта на юго-востоке страны на этой неделе выступал в Страсбурге, и Европарламент к нему прислушался. "Покончили с монополией партии войны, которая была при власти господина Порошенко, на информацию в отношении ситуации на Украине. Эта монополия была завершена, потому что вчера депутаты Европарламента услышали точку зрения другой части Украины, точку зрения партии мира, точку зрения того, как необходимо сегодня поступить, для того чтобы мир действительно наступил", — рассказал Медведчук.

Ранее лидеры "Оппозиционной платформы — За жизнь" дважды встречались с российским премьер-министром. Благодаря этому Россия частично отменила контрсанкции — открыла транзит для украинских грузов. Договорились о поставках газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней.

На полях Петербургского экономического форума обсуждали с руководством Газпрома тарифы для Украины — одна из самых острых для страны тем.

По данным опросов, сейчас в Верховную раду есть шансы пройти у четырех партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Количество участников предвыборной гонки уменьшается. Михаил Саакашвили сошел с дистанции, готов поддержать президента. "Мы пересекаемся с электоратом "Слуги народа". Мы не критикуем президентскую партию. Я считаю, что мы должны дать им шанс", — заявил он.

На официальном сайте партии "Слуга народа" — свежая подборка видеоматериалов о том, как Зеленский обзывает, выгоняет, распекает нерадивых чиновников. Или даже отталкивает — как произошло накануне с министром обороны.

К военным слишком много вопросов, в том числе и у Национального бюро расследований. "Расследование таких дел только делает нашу армию сильнее. Негодникам не место в вооруженных силах, на их место придут те, кто будет защищать нас и наше государство", — заявил Роман Труба, директор Государственного бюро расследований Украины.

По делу о фиктивных военных контрактах вызывали на допрос и бывшего президента Порошенко, но его адвокаты попросили перенести вызов — подзащитный слишком занят агитацией. "Те, кто отсиживался за диваном, в социальных сетях, сейчас почему-то решили, что настало их время. Я не против, но где они были раньше? Слишком велик риск, что кто-то будет учиться, ставя эксперименты над страной. Поэтому у меня еще раз одна просьба: друзья, нам надо объединяться", — призвал бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность".

Объединение с Порошенко невозможно, сообщает офис президента Зеленского. Зато не исключено — с партией "Батькивщина". "Это моя работа — служить Украине, и я уверена, что наш опыт, наше профессиональное отношение, наши наработки для нового президента могут быть полезными, и мы можем дополнить его новый взгляд и искреннее желание изменить Украину. Дополнить глубоким пониманием того, как менять", — пояснила лидер партии Юлия Тимошенко.

Возможно объединение и с партией "Голос" Святослава Вакарчука, который накануне вместо агитации и предвыборных лозунгов устроил на фасаде Верховной рады светомузыкальное шоу.

В день тишины — последняя подготовка на избирательных участках: оформляют кабинки и ставят урны для голосования. Бюллетени уже доставили.